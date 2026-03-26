Pedro Rodríguez no cree que Qatar y Dubái entre en combate junto a EEUU e Israel: "Su poder militar es limitado"

El profesor de Relaciones Internacionales indica que han confiado su seguridad a Estados Unidos, pero la guerra ha demostrado que no han sido capaces de protegerles adecuadamente.

Este jueves se cumplen 27 días desde el inicio del conflicto en Irán. "Ambos bandos siguen golpeándose", expone Luis Calero, lo que ha provocado que aumente la tensión en Oriente Medio. Por ejemplo, en Israel se han producido varios ataques por parte de Irán y, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, los destrozos cada vez son más evidentes.

"Además, hay un soldado israelí muerto en las últimas horas en el Líbano", añade Calero. En este país continuan cayendo las bombas israelíes, que han provocado graves daños en viviendas. Irán también se ha visto afectada por los bombardeos ya que, como ha expuesto el ejército de Israel, han llevado a cabo ataques a gran escala. También se han producido ataques en Abu Dabi y en Qatar, y ambos países amenazan con entrar también en acción en esta guerra.

Pedro Rodríguez expone que el problema de estos países "es que han confiado su seguridad a los Estados Unidos y esta guerra ha demostrado que EEUU no es capaz de protegerles adecuadamente". "¿Cuál es el problema?", plantea el profesor de Relaciones Internacionales, "Que ellos, por sí solos, albergan bases de EEUU pero su poder militar es limitado". "Están muy expuestos", añade, "la posibilidad de que entren en combate al lado de los Estados Unidos e Israel es remota y tendría un impacto limitado".

En cuanto al número de víctimas, ya se han contabilizado 4.200 fallecidos. "Desde el inicio de la guerra. Irán no había publicado cifras y datos oficiales de víctimas, pero hoy tenemos ese número que facilita la agencia 'Reuters'", señala Calero. En Irán han muerto 3.300 personas, 1.094 en Líbano, 88 en Irak, 19 en Israel y hay 13 militares norteamericanos fallecidos.

El profesor de Relaciones Internacionales indica que es un conflicto asimétrico. "Irán, con no perder, está ganando", indica. Rodríguez señala que en Irán muchos ataques se producen en lugares de concentraciones urbanas en ciudades o grandes poblaciones. Además, los bombardeos son cinco veces más intensos que los de, por ejemplo, Ucrania.

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