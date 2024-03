Tras la polémica fotografía que ha retocado la princesa Kate Middleton, el príncipe William y su esposa, Kate, han sido fotografiados este lunes saliendo juntos en coche de su residencia en Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres).

La experta en comunicación Patrycia Centeno, ha comentado la crisis de credibilidad en la que se ha visto envuelta la Casa Real británica. Según cuenta, el equipo de comunicación de Kessington Palace no ha respetado varios de los lemas de la reina Isabel II. Entre ellos se encuentran el "si quieres ser creído debes ser visible y el "no te quejes y no des explicaciones".

"Esta mañana estaban dando explicaciones y es una cosa muy rara" ha añadido. La experta ha contado que la Casa Real británica "siempre ha tenido el mejor equipo de comunicación de muchas instituciones" y que incluso "en la pandemia ofrecieron parte de su equipo al Gobierno de Inglaterra para que pudieran comunicarse mejor".

"Estábamos acostumbrados a una excelente comunicación y esto no se entiende de ninguna de las maneras", ha zanjado.