El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la querella de Pedro Sánchez por prevaricación contra el juez Peinado. Además, el hecho de que se querellase a través de la Abogacía del Estado ha hecho que uno de los magistrados propone abrir una investigación para multar a Sánchez por mala fe procesal y abuso de derecho.

Edu Galán manifiesta su preocupación por la "judicialización de la política". "Es como si hubiese llegado a un callejón sin salida donde no es posible llegar a un acuerdo político entonces judicializamos todos estos temas", argumenta. "Queda la sensación como, si en un partido de fútbol decidiese el resultado el árbitro", añade, "nos negamos a jugar y que decida el árbitro quién gana".

"Eso me parecería, incluso, asumible si todos respetáramos al árbitro", responde Cristina Pardo, "pero no se da esa situación". "Aquí todos los partidos recurren a los tribunales y, cuando no les dan la razón... a machete contra los jueces", reflexiona, "recurren a la justicia para luego pegarle un machetazo al juez si no les da la razón".