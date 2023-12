La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, ha mostrado este jueves su indignación con el Ayuntamiento de Aranjuez a raíz de la falta de información sobre el misterioso socavón que ha obligado a 22 familias a desalojar un edificio. Mercedes Rico, teniente de alcalde de Aranjuez, ha estado en el programa, pero desde el principio ha aclarado que no es su competencia porque ella es concejala de Servicios Sociales y está en representación del de Urbanismo. "Hubiera preferido a alguien que tuviera la información. Qué vamos a hacer, estamos de puente", ha respondido Pardo.

A la periodista le ha sorprendido que todavía no se haya iniciado un estudio para conocer el origen y las implicaciones del socavón, ya que hasta ahora solo se ha hablado de suposiciones. "Uno espera de sus Administraciones, por la cantidad que pagamos de impuestos, que sean un poco más ágiles", ha sostenido Pardo. Sobre esto, Rico ha expresado que a ella tampoco le gusta la "lentitud" de la Administración pero que ellos "no tienen los conocimientos de dónde viene". "Ni los especialistas que han ido tampoco han sabido de qué es. Por eso, hace falta un estudio muy grande", ha añadido la concejala, señalando que hace falta contratar a "empresas muy especialistas".

"No puedo decir cuándo exactamente empezará el estudio, pero será lo más rápido posible. Pero vamos no es mi delegación, yo no llevo esa delegación", ha señalado, agregando que ella tampoco conoce los trámites que necesitan". Además, ha insistido en que la Administración es más lenta de lo que querrían, "pero no es por los impuestos que se pagan, sino por mucho más".

También ha habido un momento de tensión por las grietas que han aparecido en otros edificios cercanos al socavón, ya que la teniente de alcalde ha asegurado que no sabe qué edificios son y ha sostenido que "no tienen nada que ver" con este agujero. "Lo de las grietas no sé de dónde han salido", ha explicado Rico. El edificio afectado ya ha sido desalojado, y es la única información que tiene la teniente. "Nosotros hemos dado solución a los vecinos... Hemos estado en contacto con los propietarios desde el primer momento. 10 de 22 están reubicados", ha detallado, añadiendo que el resto también tiene alternativa o está a la espera.

Cristina Pardo ha insistido en la "inquietud y miedo" entre los vecinos por las grietas y el origen del socavón y ha lamentado que no den más información. "Siendo muy grata su compañía, hubiera preferido que el Ayuntamiento hubiera puesto a alguien que tuviera la información. Nos quedamos igual. Qué vamos a hacer, estamos de puente", ha zanjado la periodista.