Pablo Ojeda explica por qué no hay que engañar a los niños para comer pescado: "Es mejor que lo vean"

Pablo Ojeda y el chef Carlos Maldonado se vuelven a unir en Más Vale Tarde con una propuesta perfecta para cualquier comida navideña y, además, muy saludable. En esta ocasión, proponen elaborar un pastel de merluza y marisco, ideal como aperitivo. Además, como apunta Cristina Pardo, este formato "puede ser una buena idea para que los chavales coman pescado".

Ojeda indica que lo ideal es que vean el pescado pero "si no comen pescado de la manera más tradicional hay muchas maneras de hacerlo". El nutricionista señala este pastel como una de ellas ya que, por el tipo de cocción que se utiliza, "conserva muy bien las propiedades".

Iñaki López pregunta que por qué es mejor que vean el pescado ya que, en su opinión, "es todo lo contrario, si lo ven no lo afrontan". Ojeda responde que no está de acuerdo. "Tú hablas de educar, que es importante, y yo hablo de que se acaben la cena", apostilla el presentador. "Sí, pero tenemos que conseguir que el niño coma el alimento", afirma Ojeda, "porque no tenemos que olvidar que la digestión empieza en la masticación. Si lo pasas todo no se está haciendo un metabolismo completo".