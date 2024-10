El nutricionista Pablo Ojeda ha explicado en Más Vale Tarde cómo se prepara un buey de mar de manera sencilla. En concreto, el que ha cocinado Ojeda pesaba medio kilo y ha destacado que tan solo le ha costado "siete eurazos". "Es bastante barato", ha añadido.

En cuanto al cocinado, el nutricionista ha resaltado que "mucha gente me dice que no lo come por la preparación, pero no hay que hacerle nada". Él lo ha hervido durante siete minutos con 600 gramos de sal y un poco de vino blanco. Una vez pasado ese tiempo, se saca del agua y se emplata. "En la parte delantera, tiene una apertura en la que se mete el cuchillo y se abre", ha especificado Ojeda, que ha revelado su secreto: echarle cuatro "gotinas" de vino en las "tripillas" y "si puede ser de manzanilla, mejor".