Después de que Cuca Gamarra haya hablado de trato desproporcionado contra Nacho Cano, insinúa que hay algo similar a una maniobra de distracción: "He escuchado a Nacho Cano con serenidad decir que hay una investigación y que se sigan los cauces oportunos, ya veremos [...] No he visto a nadie dar tantas explicaciones ante los medios sobre una investigación y, para prueba, podemos compararlo con lo que pasa con la mujer de Pedro Sánchez y el hermano de Pedro Sánchez. Hay una absoluta desproporción con cómo se está actuando en este caso".

"Se quiere que se hable de Nacho Cano para que no se hable de la corrupción que está asediando al Partido Socialista, que está hasta arriba", ha añadido.

Sus palabras llegan después de que Ayuso haya acusado al Gobierno de "estalinista". En este contexto, la vicepresidenta Yolanda Díaz pide "respeto a las instituciones": "Todos los cargos públicos deberíamos hacerlo, sería conveniente. Es lo que se espera".

Sobre la reacción del PP, el periodista Pablo Montesinos considera que "no hay prudencia". "Hay unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están actuando. Está la Justicia también por encima. Si eres un partido de Estado que dice que cree en la separación de poderes, en el trabajo de la Policía... luego no te puedes envalentonar y hacer este tipo de declaraciones", sostiene.

"¿Cómo vas a criticar, después, al de enfrente cuando hace declaraciones parecidas. Aquí, si el señor Nacho Cano quiere hacer afirmaciones públicas, es su decisión. No creo que la Policía le haya obligado a hacer una rueda de prensa. Un poquito de prudencia no viene mal", añade.