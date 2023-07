El periodista Pablo Montesinos ha cargado este viernes en Más Vale Tarde contra los dirigentes políticos que usan el eslogan 'Que te vote Txapote'. Para Montesinos, a los dirigentes "se les debe exigir un plus de responsabilidad porque al final sus opiniones tienen repercusión en la opinión pública". "Hay que respetar a la víctima del terrorismo", ha señalado.

Varias víctimas de ETA han pedido esta semana al PP y Vox no usar el lema porque resulta "muy doloroso", pero les han hecho caso omiso.Sobre esto, Montesinos se ha mostrado contundente y ha asegurado que "si una víctima del terrorismo, ya no dos, tres o cuatro" reclama que se deje de usar, que hay que respetarla. "Si te dice públicamente: 'Oye, mencionar a este terrorista me genera un dolor enorme. Por favor, os pido que no se siga haciendo'. Yo creo que hay que respetar a esa víctima del terrorismo aunque sea solo una, y no es solo una, hay varios casos", ha explicado.

Aunque el eslogan ya no solo se usa por los políticos, sino que la ciudadanía también lo hace. "Yo pongo el foco en los políticos porque ellos tienen un plus de responsabilidad. Y porque, seguramente, el nacimiento de ese eslogan nace de los dirigentes políticos", ha añadido el periodista.

Por eso, ha afirmado que "cuando hay víctimas" que piden que se deje de utilizar, "incluso las formaciones políticas pueden hacer pedagogía". "Los portavoces autorizados deben decir a la gente que aunque le guste decirlo o no, pero vamos tener un respeto a las víctimas de terrorismo y vamos a dejar de decir estas cosas", ha zanjado.