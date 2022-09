Omar Montes ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez en un control policial a la salida de la ciudad de Peñíscola, de donde venía de dar un concierto para todos sus fans.

"Acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me estáis parando para registrarme, con todas las armas apuntándonos como que somos delincuentes. Con las personas malas que hay, y me tienes que venir a mí a parar porque yo vengo aquí a cantar, me vas a parar a mí", decía el cantante.

"Da igual que usted venga a cantar o deje de venir. Se trata de que nosotros estamos trabajando, es un control de seguridad ciudadana y, por la seguridad del control, que usted esté grabando...", le respondía el agente.

"Es que me ha parecido raro que veinte me estéis apuntando con los fusiles. Acabamos de cantar, es un poco sospechoso, la verdad. Por eso prefiero estar en directo tranquilamente porque no me fio un pelo, porque os he visto raros", replicó Omar Montes en pleno directo de Instagram.