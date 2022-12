Mónica Oltra, diputada de Compromís, ha intervenido en 'Más Vale Tarde' para analizar la posible sanción de expulsión de las Cortes Valencianas a la que se enfrenta. Ante esta posibilidad, sostiene que "no sería constitucional, eso no ha pasado nunca en este país" y argumenta que "una mayoría absoluta del PP no tiene legitimidad" para ello.

"El Gobierno valenciano no está cumpliendo con su función"

En este sentido, añade que "sólo faltaba que se quedaran dentro los presuntos corruptos y que a quienes nos hemos plantado contra la corrupción nos quitaran el escaño por una cuestión como la que ha ocurrido".

Preguntada sobre de qué estaban hablando, Oltra explica que "el gobierno valenciano no está cumpliendo su función constitucional de responder a las preguntas que la oposición le plantea". Sostiene que ha planteado una cuestión sobre la lucha contra la pobreza, "qué van a hacer para ayudar a la gente que se encuentra en situación de máxima necesidad". Entonces, no han respondido, según relata Oltra.

En este contexto, Oltra señala que "los diputados del PP han empezado a gritar y no se escuchaba desde la mesa lo que decían".

Asimismo, Oltra advierte de que la señora Rita Barberá no asiste, afirma, "nunca" a los plenos y sin embargo, en esta ocasión "lo ha hecho para increpar a un diputado de Compromís".