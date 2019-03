Juan Cotino amenaza con expulsar de las Cortes a la diputada Mónica Oltra

El lío ha estallado de repente, Esquerra Unida se disponía a comenzar su intervención en la tribuna hasta que Juan Cotino ha llamado al orden a Mónica Oltra, diputada por Compromís. Lo ha hecho dos veces, pero Oltra no se ha amilanado.



Entonces, Cotino ha estallado y la ha expulsado. Sin embargo, el esperpento no ha acabado ahí. Oltra se ha negado a salir y Cotino ha suspendido el pleno.



La mesa de las Cortes valencianas, donde el PP tiene mayoría, valora quitarle el escaño a la diputada, que no parece austada. Según ha dicho, está "enfadada".



Al respecto, el PP valenciano ha cerrado filas con Cotino. Sin embargo, en una ocasión anterior en febrero de 2010, Cotino, entonces vicepresidente de la Generalitat, insultó soezmente a Oltra, "si fuera padre no estaría orgulloso de tener una hija como esta, pero como posiblemente usted no conoce a su padre..." Eso sí, después pidió disculpas.