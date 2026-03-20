Oleada de empujones en Japón de locales (generalmente hombres) que "están hartos" de los turistas

Suelen ser hombres que empujan a mujeres que paran a hacerse una foto, aunque en el vídeo que acompaña a la noticia es una mujer la que empuja a una niña en un paso de cebra.

Una oleada de agresiones está teniendo lugar en lugares muy concurridos de Japón, como los pasos de cebra del barrio de Shibuya, donde te puede pasar si paras a hacerte una foto que venga un local por detrás y te pegue un empujón de forma absolutamente deliberada, como ocurre con la niña que aparece en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

La explicación a esto es que hay japoneses que están hartos de que los turistas, aunque sean niños, se paren a hacerse una foto. En el caso del vídeo, es una mujer la que empuja a una niña, pero suelen hombres los que empujan a mujeres, y también a otros hombres, en una mezcla de estupidez y odio al turista.

Esto está ocurriendo en Japón hasta tal punto que lo un artículo de 'The Guardian' recoge una encuesta que se ha hecho en Japón, en la que el 40% de la población dice que ha sufrido alguna vez algún empujón o violencia de este tipo. Lo cierto es que este tipo de empujones podrían estar castigados hasta con dos años de prisión. Sin embargo, algunos locales lo practican con cierta asiduidad.

Por el momento, --y por suerte--, parece ser que esta 'moda' no ha llegado a Europa, aunque sí haya turismofobia en muchos sitios. Sin embargo, este tipo de agresiones no se ven aquí y sí en Japón, lo que resulta impactante teniendo en cuenta que la sociedad japonesa tiene fama de respetuosa, y prácticamente no se toca.

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