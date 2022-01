El expresidente José María Aznar ha opinado acerca del proyecto actual del PP durante la campaña de Castilla y León, causando controversia en el Partido Popular. Pablo Casado ha tenido que hacer frente a las críticas del exlíder 'popular' y defender su proyecto. Tras la polémica a raíz de la intervención de Aznar, éste sigue asegurando que hay que "unir y no dividir y no sembrar la discordia".

"Lo que hay que hacer es construir, que significa unir y no dividir", ha aseverado Aznar. Una polémica surgida a raíz de las palabras del expresidente ofreciendo su punto de vista en una entrevista con Carlos Herrera, y en la que Cristina Pardo ha hecho su particular defensa a Aznar. La presentadora cree que "tiene razón", justificando que "si saben cómo me pongo pa qué me invitan".

A juicio de Pardo, "están en campaña en Castilla y León y si no quieren tener interferencias, no invites a Aznar e invita a Rajoy, que cuenta tres chistes y se vuelve a su casa". Puedes ver su opinión al completo en el vídeo principal de esta noticia.