PP y PSOE chocan por la ley hipotecaria

Gobierno y PSOE siguen avanzando en sus negociaciones sobre el "pacto anti-desahucio". El objetivo es llevar de urgencia las propuestas y medidas acordadas ante el Congreso de Ministros. Tras tres horas de reunión, parece que el acuerdo está tardando en llegar. El PSOE se niega a que el acuerdo sea tan sólo un parche y no se lleve a cabo una reforma en profundidad.

Lo que se conoce hasta el momento es que las medidas no tendrán carácter retroactivo y se aplicarán sólo en las hipotecas y no en los alquileres. Además, el PSOE se muestra partidario a cambiar la ley hipotecaria. Algo con lo que el Gobierno no está de acuerdo. El Gobierno de Rajoy apuesta por un acuerdo "sensato" y "sin batallas políticas".