Iñaki López y Cristina Pardo conectan en directo desde el plató de Más Vale Tarde con Silvia Taulés, periodista de 'Vanitatis'. El presentador hace una pregunta a la periodista sobre una cuestión que ha leído en varios medios. Según la información publicada, Urdangarin jugaba a tres bandas, haciendo referencia a Cristina, Ainhoa y una joven suiza de 29 años, a la que conoció cuando residía en Ginebra.

Antes de que Silvia Taulés conteste, Cristina Pardo se adelanta y con cara de sorprendida comenta: "Qué puesto estás, yo no sé ni dónde has leído eso", a lo que el presentador de Más Vale Tarde responde: "Hay que informarse, amiga, es esta profesión".

A continuación, la periodista de 'Vanitatis' da su opinión acerca del supuesto círculo amoroso: "Yo no lo sé, pero no me extrañaría, a tres o cuatro bandas".