Pedro Sánchez pide a Rajoy que "no utilice la palabra recuperación en vano"

EL AÑO DE SÁNCHEZ

El líder del PSOE no cree a Mariano Rajoy. No entiende que un gobierno que sigue recortando promulgue a bombo y platillo el final de la crisis. Pide al presidente del gobierno que no afirme que "la crisis es historia del pasado" y acusa al gobierno de golpear a las clases medias. Pedro Sánchez, también ha criticado la reforma laboral y la fiscal y considera que sólo la reforma constitucional, puede acercar a Cataluña.