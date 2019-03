El 'general secretario' del PP pasa por el juzgado

Francisco Álvarez-Cascos era uno de los que nunca faltaban en la foto. Fue secretario general del Partido Popular entre 1989 y 1999 o 'general secretario', como le bautizaron en el propio partido.

Pero casi nada,en política, es para siempre. Cascos ya no está en el partido. No debe lealtad ninguna. Y no tiene ningún problema en demostrarlo. Pero hay que ver si esa inquina es suficiente. Porque Álvarez-Cascos, según los papeles de Bárcenas, es uno de los dirigentes que más aparece: 412.390 euros hasta 2004. Aparece como PAC o FAC. Paco o Francisco Álvarez Cascos. Por si había alguna duda, él mismo, más tarde, bautizó a su partido en Asturias como FAC, Foro Ciudadanos de Asturias.

Parte de ese dinero lo habría recibido, primero como vicepresidente de Aznar, y segundo como ministro de Fomento. Algo que la ley de incompatibilidades prohíbe. Además, era el encargado de Fomento. Justo el ministerio que adjudicaba obras a los constructores que presuntamente donaban dinero al Partido Popular.

Y ahí, otra de las claves. Porque Luis Bárcenas otorgó a Cascos el papel de conseguidor en su declaración ante el juez. El entonces secretario general recibía dinero de personas que le visitaban y que luego él remitía al tesorero. 282.400 euros un poco antes de ser ministro de Fomento. Según Bárcenas, el 95% de los empresarios que donaban dinero, acabaron teniendo suerte. Tocó obra pública.