Fernando Garea: "Aún quedan puntos oscuros por aclarar"

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso, muchas han sido las reflexiones que apuntan que hay puntos que no han sido tratados con la suficiente profundidad.

El equipo de 'Más Vale Tarde' ha hablado con Fernando Garea, periodista del diario 'El País' que ha querido mostrar sus conclusiones acerca del discurso de Rajoy. " Ha sido un discurso muy bien construido, muy eficaz, convincente para los suyos y con una idea básica: el exceso de confianza otorgado a Luis Bárcenas", ha declarado.

El periodista ha recalcado que el presidente del Gobierno se ha excusado en la buena relación que mantenía con el extesorero del PP y que por eso se equivocó. Sin embargo, Garea ha querido destacar: "Rajoy ha resaltado que terminaron esta relación cuando se descubrió que Luis Bárcenas poseía una cuenta en Suiza y que por ello se sintió traicionado. Sin embargo, este hecho se constató el 16 de enero y el 18 de enero Rajoy envía un mensaje a Bárcenas para mostrarle su apoyo y que se pondrá en contacto con él".

Estas pruebas certifican que la base de la argumentación empleada por Rajoy durante toda su declaración no es cierta ya que se sabe que m antuvo su relación a posteriori.

Además, Garea ha destacado el hecho de que Mariano Rajoy no ha contestado a ninguna de las 20 preguntas expuestas por la líder de UPyD Rosa Díez para centrarse en las réplicas a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Respecto al líder socialista, Fernando Garea ha comentado: "Su primera intervención ha sido bastante regular porque no esperaba que Rajoy abordara el tema de la contabilidad B del PP desde el principio y por eso se ha visto que rehacía su discurso a la vez que hablaba". Sin embargo, el periodista piensa que la contrarréplica ha estado a la altura porque ha intentado desmontar la idea del exceso de confianza de Mariano Rajoy.

Garea ha comentado que no sabe si ésta será la última declaración que hará Rajoy sobre la polémica creada entorno a Luis Bárcenas puesto que dependerá de "aquello que tenga guardado el extesorero". De hecho, el periodista ha opinado que las negativas de Rajoy en modo "no me consta, por lo que yo soy" responden a una cierta prevención porque realmente el presidente "no sabe lo que puede salir"

Fernando Garea ha concluído comentando que existen puntos oscuros que no han quedado aclarados como algunos de los SMS publicados.