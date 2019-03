Daniel Cervera: "Formalmente Griñán y Chaves no están imputados"

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha solicitado la imputación en el caso ERE a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.



Para analizar su decisión, Daniel Cervera, jefe de nacional y economía de laSexta Noticias, ha estado en 'Más Vale Tarde'. Al respecto, ha detallado que "formalmente no están imputados" debido a que "Alaya no tiene capacidad para imputar formalmente a personas aforadas".



La juez, de esta manera ha decidido dar "la oportunidad a Griñán, Chaves y a los cinco exconsejeros para que puedan personarse, junto a su abogado, y conocer por qué se les está investigando", afirma Cervera.



Asimismo, añade que en el autoa la juez "reconoce que no puede imputar formalente", pero al mismo tiempo, les llama "imputados".