Las contradicciones ante el juez que llevaron a Bárcenas a la cárcel

Como si de un examen se tratará, Luís Bárcenas le relata todas las cuentas de Suiza: “Yo conozco muchas... Conozco la cuenta ‘Obispado’ ,’ Arranque’, ‘Alejandro’,’Ignacio’”.

Ningún nombre propio de los titulares de esas cuentas. “Eso le corresponde a las autoridades Suizas decirlo, hay una ley de secreto bancario”. Pero sí da una pista: “Lo que si le puedo garantizar es que ninguna de esas personas tienen relación ni con la Gürtel ni con ninguna trama ilícita”.

Muy ajustado a la ley se muestra Bárcenas en su declaración ante el juez. A la ley Suiza y a la española. Porque asegura que él iba a declarar todo su dinero al fisco español. Sin prisa pero sin pausa dice el extesorero estaban preparando los papeles. Pero entonces... apareció la Amnistía Fiscal.

“Se empieza ha anunciar la posibilidad de que haya una amnistía cuando llegue el Gobierno del PP al poder, entonces espero sencillamente”, declaró Bárcenas al juez.El extesorero llegó a amasar 48 millones de euros en el extranjero. A pesar de esto se declara una persona austera.

“Eso sí, lo poco o lo mucho, que pudiera gastar prefería hacerlo en efectivo”. Prudente en los gastos y en sus palabras, Bárcenas no da muchas explicaciones de las operaciones comerciales que realizó en Suiza y que le permitieron crear su fortuna. “A mí el dinero no me gusta que esté ociosos nunca”.

El juez insiste, quiere saber si él sólo llevaba todas sus cuentas. Entonces es cuando reconoce que contrató a Ivan Yáñez en 2009. Él en esa época tenía en la cabeza otros asuntos más importantes. “Yo estaba inmerso en eso que llaman la Gürtel y en esas circunstancias, ni quiero hablar con Suiza, ni quiero dar órdenes ni tengo la cabeza para decidir".