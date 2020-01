El periodista Jesús Cintora conoce muy bien a Miguel Ángel Revilla y ha podido hablar con él pocas horas después de que el PRC decidiera votar 'no' a la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha explicado en directo en Más Vale Tarde, "Revilla considera que los términos en los que está redactado el acuerdo con ERC son ambiguos y que puede vulnerar la constitución".

"Revilla me dice que es un 'no' porque él pone por delante los intereses de España"

"Revilla me dice que es un 'no' porque él pone por delante los intereses de España y no se puede meter en esta jugada", ha añadido el periodista.

En esta línea, Cintora ha recordado que Revilla el pasado lunes ya le dejó entrever que "no estaba por la labor de apoyar la investidura".

En el Partido Socialista están molestos con la decisión del PRC. Cintora ha explicado que en el PSOE apuntan que "Revilla no ha cogido el teléfono" y que "ha recibido llamadas de gente poderosa para que cambiara el voto".

Este sábado, Pedro Sánchez se enfrenta a la investidura, votación que previsiblemente no saldrá adelante al no contar con la mayoría absoluta. Será necesario esperar hasta el próximo martes para que en segunda votación Sánchez logre más votos a favor que en contra. Resultado que se espera que obtenga después de que este viernes el BNG haya confirmado que votará 'sí'.