La Comisión Ejecutiva del PSOE, que preside el secretario general Pedro Sánchez, ha ratificado el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del candidato socialista.

"España necesita un Gobierno con plenas funciones, un Congreso y un Senado trabajando a pleno rendimiento", ha señalado José Luis Ábalos ante los medios tras la reunión celebrada en Ferraz.

El ministro Ábalos ha defendido que el PSOE se ha sentado a dialogar "con todos los que estaban dispuestos a hacerlo" y ha señalado que el acuerdo de Gobierno de coalición contempla "compromisos audaces".

"Una consulta en Cataluña no es un referéndum"

En relación a la situación de Cataluña, Ábalos, que habla de "un nuevo tiempo de diálogo" frente a "la parálisis de otros grupos más mayoritarios", ha insistido en que el dialogo es "una solución al enquistamiento político de años". Además, sostiene que "una consulta en Cataluña no es un referéndum de autodeterminación". "Tenemos que buscar propuestas que tengan apoyo en Cataluña, no dividir", ha añadido.

En el pacto con ERC, el presidente en funciones se compromete a crear una mesa bilateral de "diálogo, negociación y acuerdo" para resolver el "conflicto político" en Cataluña, que iniciará sus trabajos en un plazo de 15 días desde la formación de Gobierno.

Con respecto a la actitud mantenida por el PP, que no se ha movido del 'no' a Sánchez, Ábalos señala que "poco están haciendo los populares salvo bloquear, no están siendo útiles". "Si estuviera tan en peligro España, el PP no elegiría liderar la oposición acomplejado por otra fuerza".

Por su parte, a la llegada a Ferraz antes de la reunión, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha mostrado su confianza en que se conformará un Gobierno que restituya la igualdad "destrozada" durante la crisis y capaz de afrontar "con política la situación de Cataluña".

Calvo ha contrapuesto la "energía y realismo" con los que el PSOE afronta los problemas de España frente al "pésima gestión" heredada de la derecha.

También la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho a su llegada a Ferraz que el "reto" que afrontará el Gobierno es trabajar por la justicia social y la vertebración territorial.

A la Ejecutiva también han asistido algunos barones socialistas. Precisamente este jueves, los líderes territoriales cerraron filas con Sánchez tras la llamada de la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, para "frenar" el acuerdo de investidura con ERC.