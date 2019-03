Celia Villalobos responde a Podemos: "Eso de 'machirulo', ¿qué es, el lenguaje de la nueva política?"

TENSIÓN ENTRE PP Y PODEMOS EN EL CONGRESO

Tras la bronca entre Podemos y el PP en el Congreso, la diputada Irene Montero ha calificado de 'machirulo' al diputado popular Luis Ángel Muñoz por su actitud "agresiva". Villalobos ha respondido y afirma que “en Podemos tienen la piel muy finita y no aguantan una crítica porque son la verdad absoluta". "La señora montero me tiene que explicar lo de machirulo porque no lo he entendido", ha afirmado.