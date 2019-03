Báñez recuerda por carta a los pensionistas los logros del Gobierno

Los pensionista están indignados tras la carta enviada por la ministra Báñez. En la misiva se les informa de que su pensión subirá un 0,25% este año, una subida imperceptible. El problema, según ellos, es el despilfarro que han realizado con el envío de estas cartas: 1.500.000 euros.

"Para esa subida hubiese preferido que me mandasen la carta", asegura un jubilado. "Más vale que no presuma, porque lo está haciendo todo al contrario. Se está riendo de todos los españoles", afirma otro. "Todo lo que nos dicen es mentira, están engañando a los obreros todos los días", señala una pensionista.

En el mejor de los casos, la subida será de seis euros al año para las pensiones altas. "No he leído la carta porque la subida que yo tengo no llega al euro. No quiero ni leerla", explica una ciudadana.