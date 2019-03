Aznar, el mejor agente inmobiliario de la Iglesia

Iglesias, ermitas, terrenos e incluso cementerios. Así, hasta 4.500 propiedades. Son las que la Iglesia inscribió a su nombre sin pagar impuestos de transmisión patrimonial y sin hacerlo público por edicto, como el resto de los mortales.

Un auténtico 'boom' inmobiliario, posible gracias a José María Aznar. Su Gobierno fue autor de la reforma de la ley Hipotecaria de 1998. Permitió sólo a la Iglesia inscribir lugares de culto que no estuvieran registrados. Los ecónomos, los religiosos que administran los bienes de una diócesis, vieron la luz. Algo parecido a una partida de Monopoli donde puedes hacerte con cada calle sin dueño, pero sin pagar.

El 'boom' se aceleró en 2003. Según fuentes cercanas a los registros de la propiedad, fue entonces cuando la iglesia se hizo con 4.500 propiedades. Uno de esos ecónomos que andaba por la casilla de Córdoba decidió registrar la histórica Mezquita. Fue en 2006, sin impuestos, sin publicidad. Con una simple certificación del Obispo y gasto totalde 30 euros.

El polémico director de la diócesis, Demetrio Fernández, llegó a cambiar de nombre la mezquita por "Santa Iglesia Catedral de Córdoba", algo que provocaba incluso confusión en los turistas. Además, el precio de las entradas las camuflaba como donativos para no pagar impuestos. Ocho euros para los no cordobeses. Es decir, que con cuatro entradas pudo adquirir la mezquita y aún le sobraron dos euros. Los vecinos tardaron tres años en descubrir que la mezquita había sido registrada a nombre del obispo.

Pero hay más. Un resquicio legal permitía vender a la Iglesia católica con posterioridad su registro y obtener beneficios sin tener que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a la Confederación Episcopal. Y todo, porque en la Ley Hipotecaria de 1944 se equipara al obispo con un notario. Muchos expertos dicen que eso es inconstitucional, pero la reforma de Aznar no lo derogó.

Al no tener que publicar sus adquisiciones, nadie se enteraba de los registros de la Iglesia y, por tanto, casi siempre se pasaban los dos años de carencia que hubieran tenido los disconformes para recurrir.

La comunidad donde mayor patrimonio ha acumulado la Iglesia gracias a la reforma de Aznar es Navarra. Las diócesis se han hecho con hasta 1.087 propiedades desde 1998. La mayoría, por un precio similar al de la Mezquita de Córdoba. Un ejemplo es esta ermita de Garisoain, que quiso quedarse el arzobispo de Pamplona. Por eso 117 municipios se adhirieron a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.

Las denuncias de algunas poblaciones no sirven para nada. El grupo catalán Entesa planteó en octubre en el Senado la supresión de la reforma de Aznar, pero PP y PNV la tumbaron. Y así se dieron casos como el de Astorga. El anterior ecónomo, Lucio Vallejo, actual número 2 de las finanzas del Vaticano, contrató incluso una aparejadora para registrar propiedades. Y en Pamplona y Tudela, su colega Javier Aizpún, que hizo un 'yo me lo guiso, yo me lo como' porque, además de ecónomo, era arquitecto.