Las manifestaciones que sacuden Brasil han sumido en el desconcierto a todos los políticos. Lo que comenzó como una pequeña protesta en Sao Paulo contra una subida del billete de autobús, ha desembocado en pocos días en movilizaciones multitudinarias por todo el país. "Lo del transporte ha sido el despertar, ahora estamos luchando por una mejora en la sanidad y en la educación", explica un indignado brasileño.

Batallas campales entre miles de indignados y la polícia, ha sido la imagen más repetida la pasada madrugada en las principales ciudades de Brasil. Unas protestas a las que se ha unido el reciente fichaje del Barcelona, Neymar. A través de su cuenta de Twitter, el jugador apoya las movilizaciones. "Triste por todo lo que está ocurriendo en Brasil. Siempre tuve fe en que no sería necesario que llegáramos a un punto de 'ir a las calles' para exigir mejores condiciones de transporte, salud, educación y seguridad, todo eso es OBLIGACIÓN del Gobierno".

También señala que ese sentimiento no lo mueve la conveniencia del momento. "Hoy, gracias al éxito que ustedes me proporcionan, podría parecer demagogia de mi parte pero no lo es, levantar la bandera de las manifestaciones que ocurren en todo Brasil. Pero soy brasileño y amo mi país!!".

Estos comentarios han provocado que el mítico Pelé pida a sus compatriotas que dejen de protestar. Y otro exfutbolista, Romario, le ha mandado literalmente callar la boca a Pelé, de quien dice que "en silencio es un poeta".