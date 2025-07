MVT habla con un familiar del comerciante muerto en Molina de Segura: "Le asesinaron, pero sus hijos llevan muchos años matándole en vida"

El pasado sábado 19 de julio, el municipio murciano de Molina de Segura vivía un suceso estremecedor. Dos hermanos eran detenidos por su presunta implicación en la muerte de su padre, un comerciante de 65 años que falleció tras tener una fuerte pelea con sus hijos.

Poco después, fueron detenidos por la Policía Nacional y se les investiga como presuntos autores de la muerte de su padre, de Felipe Hernández. Según ha trascendido, fue la propia víctima la que, tras ser golpeado, salió de su comercio con la cara ensangrentada y asegurando que habían sido sus vástagos los culpables. Aunque también se investiga si pudo ser un ataque al corazón, pues la víctima llevaba un marcapasos. En estos momentos, el hijo ha entrado en prisión acusada de homicidio, mientras que la hermana ha quedado en libertad.

Este martes, Más Vale Tarde ha podido entrevistar a un familiar de Felipe, de la víctima que denuncia que este suceso, "ha tenido un desenlace fatal", pero que viene "desde hace muchos años en los que ha habido agresiones, contantes amenazas y diferentes episodios de violencia hacia su padre".

Este familiar habla de insultos, faltas de respeto, humillaciones y una violencia que ha derivado en la muerte de Felipe. Y, aunque falta saber los resultados de la autopsia y dejar que la justicia actúe, este hombre dice que en la familia "creemos que esto ha sido un asesinato".

Según ha relatado en MVT, los hijos del fallecido "eran agresivos desde que se produjo la separación de sus padres". Es cierto que han sido buenos estudiantes, pues la hija es médico, pero se creó un "ambiente de odio hacia el padre", que "se ha ido alimentando" y que "ha hecho que 10 años después tengan el mismo odio".

Habla de los cuatro hijos de Felipe como "un clan" que se organizaba para ir contra su padre. "Entraban en la tienda y le robaban algún artículo" por lo que están denunciados. La última vez, pidió hasta una orden de alejamiento contra sus vástagos.

"Mi familiar falleció el otro día, pero lo llevan matando más de 10 años", dice. Y había denuncias cruzadas, de padre a hijos y viceversa. Hasta había puesto cámaras en su local. "La justicia no hacía nada con las denuncias que ponía" y quería tener pruebas. Y, por todo ello, sentencia: "Mi familiar no habría fallecido si ese día sus hijos no hubieran podido entrar a su tienda a crear el conflicto". Repitiendo que consideran que son "culpables de asesinato".