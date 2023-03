Más Vale Tarde ha estado la tarde de este jueves en la mina de Súria, en Barcelona, donde han fallecido tres geólogos sepultados por desprendimiento en una de las galerías. Antonio Izquierdo, un minero que trabajó en esta empresa (Potasa), ha explicado las dificultades de trabajar en esta mina. "Muchos días he bajado con miedo", ha contado.

Ahora mismo, Antonio se encuentra de baja y no conoce los detalles del trágico accidente: "Ni la gente ni los compañeros tampoco quieren decir nada", ha explicado. No obstante, ha señalado que "no se podría haber evitado". "Lo he pasado muy mal aquí, he estado trabajando seis meses y lo he pasado fatal", ha expresado el minero. Las condiciones son duras y ha enumerado algunas: "Temperaturas de cuarenta y pico grados, los paramentos que pasas al lado y están agrietados". "Intuyes el peligro pero pasas", añade.

Lo único que te salva, asegura, es la "experiencia". 900 metros de profundidad tiene la mina, donde se encuentran los cuerpos de los tres jóvenes: un trabajador y dos estudiantes del máster de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). "Hay muchos días que no bajarías por miedo. Yo, sinceramente, he bajado cada día con miedo", ha contado Antonio Izquierdo. Sin embargo, ha matizado que es "algo personal" ya que habrá "gente que baje encantada". "Muchos días he bajado con miedo, porque bajas y no sabes qué te puede pasar", ha sintetizado.

El minero no conocía a los tres jóvenes y no le extraña que haya ocurrido este trágico accidente. "Desgraciadamente, en la mina estas cosas pasan y seguirán pasando. No te acostumbras a esto, pero no creo que esto se pueda evitar", ha apuntado.