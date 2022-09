Cristina Pardo, compañera de Tamara Falcó en El Hormiguero, se ha pronunciado en Más Vale Tarde sobre las infidelidades de Íñigo Onieva a la marquesa que han acabado por romper su compromiso matrimonial.

"Coincido con Tamara en El Hormiguero una vez a la semana y la verdad estaba muy contenta y muy feliz, y muy enamorada de Íñigo Onieva, nos parezca bien o mal. A mi me da mucha pena", ha explicado.

"Yo entiendo que Tamara Falcó puede ser muchas cosas a ojos de la gente, pero Tamara Falcó es una persona íntegra y es una buena persona", ha dicho la presentadora, que no ha dudado en enviarle un mensaje a Onieva.

"A mi me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, a este 'te arrastro por los suelos', para luego, encima que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso, me parece horroroso por ella", ha dicho.

Pardo asegura que Tamara es "una persona fuerte" y que "lo que tiene que hacer ahora es trabajar y seguir con su vida porque de esto no se muere nadie y ella tampoco".