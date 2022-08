El decreto de medidas de ahorro energético ha salido adelante este jueves en el Congreso con el 'no' del PP. Un rechazo ante la que el economista Gonzalo Bernardos lanza un claro mensaje al principal partido de la oposición: "Yo le pediría que fuera coherente".

"Si estamos ante un momento tan crítico, si el país tiene tan grandes dificultades -aspecto que yo dudo-, pues que arrime el hombro e intente consensuar con el Gobierno y no se instale en el 'no' a todo", sostiene el economista, que resume así la postura de los 'populares': "La historia es: 'Hemos de intentar ganar las elecciones haciendo que el país vaya lo peor posible'". "A mí me parece que no es lo más adecuado", agrega.

"Si gobierna la derecha, le desearé todos los éxitos del mundo y le pediré a la izquierda que colabore", continúa Bernardos, que concluye: "Si ahora gobierna la izquierda, espero -que no lo hace- que la derecha haga lo mismo, sobre todo en el momento actual". Puedes ver su reflexión completa sobre esta cuestión en el vídeo que ilustra estas líneas.