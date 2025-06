La mejor receta para el verano del nutricionista Pablo Ojeda: ensalada templada de gambas y verduras con vinagreta de cerveza

Con el calor que ya se asoma y pronto se instalará en nuestro día a día, las ideas para cocinar en verano y preparar platos frescos muchas veces escasean.

¡Pero no os preocupéis! Para combatir el calor y no perder demasiado tiempo entre fogones llega nuestro experto en nutrición, Pablo Ojeda, para comer sano también en verano con esta ensalada templada de gambas y verduras con vinagreta de cerveza.

Uno de los platos más recurridos en esta época del año son las ensaladas. Las hay de mil tipos, con múltiples ingredientes, parece que a una ensalada se le puede echar de todo. Sin embargo, en muchas ocasiones uno se encuentra frente a un bol de ensalada y solo es capaz de elegir el tipo de hoja.

Si no se te da bien inventar nuevas recetas y no sabes salir de la típica ensalada con lechuga y tomate, Pablo Ojeda se ha propuesto enseñarte esta receta rápida, fácil y perfecta para llevar en tupper que romperá con aquella máxima de Los Simpson que dice "no conquistas nada con una ensalada".

Y si quieres completar tu menú y te ha sobrado cerveza de la que uses para esta vinagreta, siempre puedes atreverte con la receta de pollo al ajillo con un toque de cerveza de Ojeda.

Te aseguramos que con esta receta de ensalada templada de gambas y verduras con vinagreta de cerveza conquistarás a más de uno, empezando por ti mism@. Apunta bien los ingredientes y empieza con el paso a paso.

Ingredientes

250 g de gambas crudas peladas

1/2 calabacín

1/2 pimiento rojo

1/2 cebolla morada

2 cucharadas de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)

2 cucharadas de cerveza (mejor suave)

1 cucharadita de mostaza

Zumo de 1/2 limón

Sal y comino

Preparación

1. Corta el calabacín en cubitos y saltéalo en una sartén junto al pimiento y la cebolla durante 3 minutos.

2. Añade las gambas crudas peladas a la sartén y dóralas durante unos segundos.

3. Pon al fuego la cerveza para que desaparezca el alcohol.

4. Para hacer la vinagreta, coge un bol y mezcla la cerveza reducida, el AOVE, la mostaza, el limón y la sal.

5. Junta todos los ingredientes en un bol, añade la vinagreta ¡y listo!

¡Y listo! Ya tienes tu ensalada templada lista para disfrutar del buen tiempo.