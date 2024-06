El nutricionista Pablo Ojeda ha explicado en Más Vale Tarde cuál es el rebozado que recomienda para empanar los filetes de pollos o las gambas. Y es que los empanados son un seguro de vida en todos los hogares e ideal para que los más pequeños no tengan problemas a la hora de comer; sin embargo, no es nutrionalmente hablando lo más recomendable ni lo más sano.

"A mí me parece peor las harinas. Si es verdad que al final a nivel metabólico no es lo mejor del mundo. A mi el pan rallado no me desagrada mucho la verdad", ha explicado Pablo Ojeda.

En cuanto al método de cocción, Ojeda recomienda que evitemos el aceite de oliva y lo sustituyamos por la freidora de aire, ya que vamos a conseguir un crujiente similar, pero sin chupar todo el aceite que hace que la receta tenga exceso de grasas. "Utilizamos la freidora de aire porque evidentemente nos vamos a ahorrar el aceite y es mucho más saludable".