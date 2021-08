Con el fin de las vacaciones, proliferan en las redes sociales los bulos y 'dietas milagro' para deshacerse de los kilos de más acumulados durante los días de verano. Uno de esos supuestos remedios caseros para adelgazar es el agua con limón, pero, ¿realmente sirve para algo?

Luis Alberto Zamora lo desmiente en Más Vale Comer, donde lo demuestra con un sencillo experimento: exprimiendo un limón sobre aceite de oliva y margarina, grasas en estado líquido y sólido, respectivamente. ¿Qué sucede al hacerlo? Nada en absoluto.

"No funciona. Esto es un engaño. No porque tomes agua con limón vas a adelgazar, no depura el organismo", desmiente el nutricionista, que recuerda que "quien depura el organismo son los riñones y el hígado".

Además, el experto lanza una advertencia: "Ojo con estas dietas peligrosas, porque engordar y adelgazar muy rápido es un estrés para el cuerpo y tiene consecuencias".