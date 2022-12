Luci es la madre del pequeño Adou, el niño que fue localizado por la Guardia Civil en el interior de una maleta, cuando una mujer intentaba introducirlo en España a través de la frontera de Ceuta. A esta hora puede abrazarle. Han autorizado su visita en el centro de menores donde se encuentra.



"Y vamos a intentar ahora que su hijo pase un rato con ella y esperamos que todo salga bien", ha dicho el abogado de la familia del niño, Juan Isidro Férnandez. Acompañada de su abogado, la madre de Adou ha declarado en los juzgados, que no sabía que su marido, ahora en prisión, quería traer ilegalmente a su hijo a España.

"Hemos solicitado la guarda y la custodia, que se lo entreguen a ella, porque ella nunca la ha perdido. La verdad que era ignorante totalmente de todo esto, porque ella vivía en Fuerteventura", ha informado el litigante.

Habíamos visto imágenes duras, de niños metidos en los bajos de vehículos. Pero nunca en una maleta, sin respiraderos. Sin embargo, el letrado de la familia va a pedir la libertad del padre, quien ha vuelto a declarar en los juzgados que, no sabía que meterían de ese modo en una maleta a su hijo.

"Vamos a volver a solicitar la libertad del padre, después que ella ha declarado y muy bien. Bueno, y la verdad que han sido víctimas de todas estas mafias que hay ahora mismo pululando. El niño estaba enfermo. Él lo que quería era traerle a España. Ya se había traído a otra hija y por problemas burocráticos no ha podido ser", ha explicado el letrado Juan Isidro Fernández.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene de momento la petición de prisión. Tanto al padre como a la madre se les ha practicado la prueba de ADN para descartar que se trata de un caso de tráfico de seres humanos.

Además del ADN, el abogado Juan Isidro Fernández ha apuntado que "está el certificado de nacimiento apostillado,legal, traducido, en el que se constata que son el padre y la madre. Y ya Creemos que bueno pues en unos días,inminente no, no porque entendemos que no hay riego de fuga, el padre está legal en España,lleva ocho años residiendo en España, tiene su trabajo legal.Entendemos que las causas de la prisión preventiva, pues no".

Luci pudo ver a su pequeño, pero sólo unas horas. Las autoridades quieren conocer hasta el último detalle del núcleo familiar antes de dejarle en manos de sus padres.