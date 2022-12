Un juez de Collado Villalba, en Madrid, ha acordado bajo petición del exalcalde de O Grove el secuestro cautelar del libro Fariña, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego.

La juez Alejandra Pontana ha adoptado esta medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.

El exalcalde -que aparece citado en el libro por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego- ha logrado como medida cautelar el secuestro del libro y que se prohíba la impresión y comercialización de nuevos ejemplares. Por contra, la jueza ha desestimado su pretensión de frenar la emisión de la serie de televisión producida sobre esta obra.

Bea Gondar ha asegurado en Más Vale Tarde que nunca apareció un alijo de droga en un coche alquilado a su nombre y ha reconocido que ha sido condenado por blanqueo de capitales. "Ganar dinero con la mentira no creo que esté muy bien ni sea muy ético", ha señalado.

A pesar de haber denunciado por injurias al autor de 'Fariña' ha reconocido que no ha leído la obra: "No he leído el libro ni me gasto dinero en hacerle ganar dinero al señor Nacho Carretero, el libro lo ha leído mi abogado".