Francina Armengol habría ocultado a la Unión Europea que las mascarillas adquiridas por Baleares a la empresa presuntamente implicada en las comisiones de Koldo García eran defectuosas con el objetivo de recibir fondos. El periodista de El Mundo Juanma Lamet ha explicado en Más Vale Tarde que se hizo una imputación al gasto de fondos europeos a posteriori de saber que el material era absolutamente inservible.

"Se estaba haciendo que la UE pagara los platos rotos de una compra fallida. No es ilegal hacer una compra fallida, pero luego intentar que tu error lo pague la UE a mí me parece que políticamente no tiene un pase", ha espetado el periodista, que ha indicado que la Fiscalía europea seguirá el asunto.

Así, ha relatado que las mascarillas filtraban hasta un 41% de los aerosoles frente al 5% que llegaba a filtrar una mascarilla FFP2. "Cuando uno tiene en junio de 2020 las pruebas oficiales del Ministerio de Trabajo de que esas mascarillas eran 'superfake' tiene que ponerse manos a la obra y reclamarlas inmediatamente y no dejarlas en un almacén de Palma durante tres años", ha añadido.

"Quienes pensaban que el siguiente eslabón de la cadena de este caso era Santos Cerdán se precipitaron. Estamos mirando mucho más a Armengol, no por ninguna relación por la presunta corrupción, pero sí por una responsabilidad política muy clara", ha zanjado Lamet, que también ha reiterado que "la evolución del caso va a ir más pronto a Armengol que a Santos Cerdán o a otros".