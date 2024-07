En su comparecencia de esta tarde, Félix Bolaños no ha dado detalles sobre cómo va a ser el recurso del PSOE a la citación a declarar de Pedro Sánchez en el caso de Begoña Gómez, si bien señalaba que se trata de una "persecución política despiadada".

"A veces las evidencias demuestran que es lo que está pasando", afirma rotundo Chema Crespo en el vídeo sobre estas líneas, donde también pone el foco en la "felicidad infinita del señor Núñez Feijóo" porque "ha conseguido el objetivo". "¿Es que no tienen derecho a defenderse Pedro Sánchez y Begoña Gómez?", se pregunta el periodista, que considera que ambos "utilizarán todas las posibilidades que el Estado de derecho les ofrece para la mejor defensa". "Estamos dando por sentado que esta indagación prospectiva está al margen de la ley y eso lo acredita la propia ley y los juristas", sentencia.

"Que el ministro de Justicia diga que es una persecución política despiadada lo que está haciendo un juez en un Estado de derecho es muy lamentable", apunta por su parte Juande Colmenero, que asegura que "no quiero escuchar lo del respeto a las decisiones judiciales": "Cuando no me interesan, no las respeto", zanja.