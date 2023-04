Para Jordi Évole, las posturas de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz respecto a la unión de Sumar y Podemos no están tan lejos. El periodista ha asegurado en Más Vale Tarde que la vicepresidenta segunda se mostró cercana a la opción que barajaba Podemos sobre la celebración de unas primarias para poder unificar ambos proyectos electorales.

"No entiendo muy bien cuál es la diferencia. Intenté entender lo de las primarias, eso que dice la gente de Podemos de que ellos están pidiendo unas primarias abiertas para elegir a los candidatos de Sumar y Podemos para ponerse de acuerdo, y a mí me dio la sensación de que Díaz me dijo ayer lo mismo", ha asegurado en Más Vale Tarde.

En esta línea, Évole ha destacado que "la responsabilidad de Pablo Iglesias es evidente en cuanto al protagonismo que tiene dentro de Podemos todavía": "Fue un momento de la entrevista confuso. No vi que estuviesen tan lejos las posturas". Puedes escuchar su análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.