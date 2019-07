El portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, ha advertido del peligro de calificar como "héroe" a Borja, el joven condenado por el homicidio imprudente de un ladrón cuando defendía a una mujer a la que este atracó.

"Algunos políticos pretenden convertir el Estado de derecho en el salvaje Oeste", ha alertado, en referencia a Vox, que ha calificado de "heroica" la actuación el joven.

"Ese tipo de discursos que consideran héroes a personas que cometen delitos de homicidio imprudente están fuera de lugar, porque no es legítima defensa matar a golpes a otra persona tras perseguirle para recuperar un bolso robado", ha sentenciado Bosch.

En este sentido, ha recordado que "el condenado no llamó a la Policía, no llamó a una ambulancia" y que, a pesar de que los ciudadanos legalmente pueden "detener a cualquier persona que ha cometido un delito, retenerle y esperar a la Policía", Borja fue más allá: "No solo se intercepta al ladrón, sino que se le dan una serie de golpes con una violencia de elevadísima intensidad".

"Estamos hablando de una violencia desproporcionada, porque no hay legítima defensa", ha agregado, "no se intentaba defender a la víctima del robo, sino que se trataba de recuperar el bolso".