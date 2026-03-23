Javier Rupérez afirma que Trump se ha dado cuenta de que el conflicto "no va a ningún lado": "Están perdiendo"

El exembajador de España en Estados Unidos considera que el último anuncio del presidente de Estados Unidos puede responder a que la administración Trump tiene constancia de que no van ganando en esta guerra.

Donald Trump ha anunciado que van a posponer todos los ataques militares contra centrales eléctricas iraníes durante un periodo de cincos días. Como ha contado en su red social, Truth Social, esto se produce tras haber mantenido, durante los últimos días, "conversaciones muy positivas y productivas". Además, también se ha explicado que el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, ha llamado a Benjamín Netanyahu para negociar el fin de la guerra.

Javier Rupérez, exembajador de España en EEUU, señala que en la administración Trump "se han dado cuenta de que no van a ningún lado, que no ganan y que están perdiendo". El exembajador, además, apunta a que desde Irán han dicho que no se ha producido ninguna conversación.

"No sabemos, exactamente, dónde estamos", añade. Rupérez considera que "los americanos están comprobando que no van ningún lado y que la guerra no es que la tengan perdida, pero, ciertamente, no la tienen ganada".

El exembajador señala que lo que sí que es importante es que el petróleo "ha bajado y, al mismo tiempo, las bolsas han subido". "Estamos contemplando una situación económica enormemente complicada como resultado del conflicto", reflexiona. "Los mercados están tan necesitados de buenas noticias que incluso se creen a Donald Trump", añade Iñaki López.

Rupérez cree que Trump "se ha metido en esta historia como consecuencia de Netanyahu". "Y hace unos días estamos contemplando que él no estaba absolutamente seguro con lo que estaba haciendo", añade, "porque, en la práctica, está siguiendo, al dictado, lo que le dice Netanyahu". Así, las consecuencias de ello, como expone, no son positivas "ni para EEUU ni para el mundo".

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