El fundador de la famosa marca de gafas de sol Hawkers, Javier Martínez, ha estado este jueves en Más Vale Tarde con el fin de denunciar los robos e intentos que ha estado sufriedo en su casa hasta en cuatro ocasiones, dos de ellas con él y su familia en el interior. De hecho, el pasado martes cuatro individuos trataron de entrar en la vivienda aunque tuvieron que huir ya que Martínez y su mujer se percataron de su presencia y pulsaron "el botón del pánico": "Si no me da tiempo (...) igual tenemos una desgracia" ha lamentado el empresario alicantino que a su vez ha criticado que "no poder estar tranquilo en tu propia casa es duro".

Preguntado sobre las causas que podrían llevar a los ladrones a tal insistencia, Martínez ha explicado en el programa de laSexta que los agentes que investigan esta situación le trasladan que las intenciones de los delilncuentes "van más allá del robo": "La Policía me dice que al ser dos asaltos en tan corto espacio de tiempo y en horas tan tempranas es que van a por mí".

Algo que Martínez explica ha llevado a que tanto él y su familia como "los vecinos que viven en el residencial tengan mucho temor" puesto que la cuestión ya no "es que te entren a robar, eso es todo material" sino que "ya lo hacen sin importar que estés dentro y armados": "Se nos está yendo de las manos".

Al mismo tiempo, Martínez no ha dudado en exigir "más medios" para los agentes y que así puedan llevar a cabo "su trabajo de investigación", puesto que denuncia que "ni hay cámaras en las vías públicas" que permitan "identificar los coches que entran o salen". Y es que ellos "por la ley de protección de datos" no pueden colocar estos dispositivos hacia la calle.

A su vez, ha relato un hecho que califica de "paradójico", puesto que "a nivel de investigación no deja de ser un delito menor -allanamiento de morada- porque aunque vengan armados (...) se van pacíficamente". En definitiva, Martínez asegura sentir "miedo" por él, pero también por su familia.