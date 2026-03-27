Javier Bastida analiza los precios del combustible: la operación salida de Semana Santa llega con el diésel un 26% más caro que hace un año

El periodista explica desde una gasolinera en Madrid en directo con Más Vale Tarde que "a día de hoy la media está en 1,55 céntimos para la gasolina 95 y para el diésel en unos 77".

Los efectos de la guerra en Oriente Medio y la imparable subida del precio del combustible se notan en los bolsillos de todo el mundo. La operación salida de Semana Santa, que ha comenzado este viernes, llega este 2026 con el diésel un 26% más caro que hace un año.

Por su parte, Javier Bastida ha conectado en directo en Más Vale Tarde desde una gasolinera de Madridanalizando los 'chollazos' de la capital. "Yo como echo gasolina de diez en diez euros me da igual que suban muchos céntimos o no, pero para os hagáis una idea, la diferencia que hay entre gasolineras en Madrid de una a otra son 20 céntimos".

Así, dice que este contraste en algunas estaciones "supone un buen ahorro de hasta unos 11 euros en cuanto a llenar el depósito". "El diésel ha subido en un año un 26%, la gasolina 95 ha subido un 15%. A día de hoy la media está en 1,55 céntimos para la gasolina 95 y para el diésel en unos 77", añade.

Tras hacerse con los tickets de algunos conductores que han llenado el depósito en esa misma gasolinera, Bastida explica que uno de ellos muestra la suma de 98 euros gastados por diésel "del bueno, del que vale 1,80 euros, por 54 litros".

"Hay otros casos de gasolina 95... 72 euros se han dejado y han podido echar 45 litros. Con esta salida, con este dinero que sale de nuestros bolsillos para la gasolina, tenemos que quitarlo de otro sitio, como por ejemplo para tener una buena Semana Santa o unas vacaciones para poder disfrutarlas", expone.

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