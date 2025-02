La intolerable bronca de una mujer ebria a policías de Cartagena: "¡Maricón de mierda! Tienes una placa para nada"

La Policía Local de Cartagena deja al equipo de Más Vale Tarde acompañarles durante una noche de patrulla, en la que una mujer acaba detenida por atentado tras consumir alcohol y sustancias estupefacientes. No obstante, su reacción al llegar a comisaría fue muy agresiva.

"¿Qué se cree? ¿Que porque me tomé tres copas tiene derecho...?", se pregunta la mujer, que se gira para increpar duramente a uno de los agentes: "Tú vales una mierda, maricón de mierda. Que tienes una placa por nada y la compañera tuya también".

La mujer no cesa en sus ataques y se llega a encarar con el agente. "No me mires así, maricón", le grita. Para otro de los agentes, estas actitudes son "los efectos que hace en el cuerpo consumir alcohol y drogas".

Ella conducía con su pareja y se saltó dos semáforos, dando "empujones y manotazos" a los agentes. La mujer acabó dando positivo en cocaína y con una tasa de alcohol en sangre de 0,62.