Encargar la limpieza del cementerio de Cobos en Segovia podría costarle a los vecinos, al menos, 50.000 euros. Es la cantidad que reclama Mari Carmen. Ella fue contratada en 2011 para limpiarlo y fumigarlo, pero un accidente dio comienzo a un litigio que lleva ya años.

“Se ponía encima de las tumbas para fumigarlas. Cuando estaba un día encima de una, ésta se vino para abajo, y ella cayó”, explica el alcalde del pueblo, Javier García. La caída dejó al descubierto que su contrato no incluía seguro de riesgos laborales. Tras fracturarse los dos tobillos decidió denunciar al Ayuntamiento, que se enfrenta al pago de una indemnización mucho mayor a su presupuesto anual.

“Nos quedan calles por asfaltar, cómo vamos a pagarle eso a esta señora”, explica una de las vecinas del pueblo. Las partes implicadas tratan de llegar a un acuerdo que beneficie a todos pero, en el mejor de los casos, el pueblo de Cobos tendría que aplicar recortes.

“Tendríamos que recortar en los festejos, mantenimiento y energía eléctrica”, explica el alcalde. Mari Carmen no ha querido hablar ante los medios para no entorpecer las negociaciones, pero asegura sentirse perseguida por los vecinos. Ellos, sin embargo, niegan las acusaciones. El municipio ya ha comenzado a pagar con recortes la deuda. De no llegar a un acuerdo, se verían obligados a vender patrimonio para hacer frente a la indemnización.