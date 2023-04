La inteligencia artificial sigue en el foco del debate con casos como el de la foto que ha ganado uno de los premios de fotografía más prestigiosos del mundo y que luego se ha descubierto que estaba generada por esta tecnología.

La inteligencia artificial también extiende sus tentáculos al mundo de la música, pues ha sido capaz de coger la voz de Michael Jackson y fusionarla con la canción de Madonna 'La isla bonita' o hacer lo mismo con Kanye West y el tema 'Limón y sal' de Julieta Venegas.

"No creo que Michael Jackson hubiera llegado a donde ha llegado cantando eso", comenta Cristina Pardo, mientras Iñaki López asegura que "a mi no me la pega": "Me parece más el rubio de 'Los Pecos' que Michael Jackson". Por su parte, Benjamín Prado opina que "la inteligencia artificial puede ser muy estúpida" y Ramoncín destaca "la importancia de los derechos y de regular esto de alguna manera".