Iñaki López, sobre Trump: "Le estamos dando a un pistolero que se está saltando la legalidad internacional la validez moral de hacerlo"

Iñaki López reflexiona sobre las declaraciones de Trump en las que califica a España de "aliado terrible" y se muestra contrario a "comulgar con ruedas de molino por las amenazas" del presidente de Estados Unidos.

Hoy Donald Trump calificaba a España de "aliado terrible" después de su postura sobre el ataque a Irán y por rechazar el uso de las bases de Rota y Morón y amenazaba con cortar las relaciones comerciales con nuestro país.

A propósito de esto, José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá apunta que "Estados Unidos se está planteando muy seriamente cuál es su relación con España" y asegura que "no puede tener en un punto tan estratégico como el estrecho de Gibraltar un socio en el que no puede confiar".

Iñaki López, sin embargo, afirma que le llama la atención que "le estamos dando a un pistolero que se está saltando la legalidad internacional la validez moral de hacer lo que hace simplemente porque lo hace desde una posición de fuerza".

Aunque el presentador de Más Vale Tarde es consciente de que Europa "no pinta nada en el escenario internacional", no termina de ver eso de "comulgar con ruedas de molino por las amenazas de Donald Trump".

"En diplomacia, lamentablemente, la moralidad no es una de las cartas que se ponen encima de la mesa", responde Gurpegui, que sostiene que en este "nuevo orden" las reglas "son distintas".

