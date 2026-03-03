Iñaki López, sobre el sarpullido de Donald Trump: "Podemos descartar que se trate de un chupón de Melania"

Este lunes, durante su comparecencia, el presidente de Estados Unidos dejaba a la vista un tremendo sarpullido en su cuello. Según su médico personal, Trump está utilizando "una crema médica como tratamiento preventivo".

En Estados Unidos están muy pendientes de la salud de Donald Trump. "Los hay que le ven cada vez más fatigado y con menos agenda", señala Cristina Pardo. Además, también se ha hablado de los cardenales que se han podido en varias ocasiones en sus manos.

"Ahora, a raíz de su comparecencia de este lunes, ha sido noticia también un tremendo sarpullido que ocultaba en su cuello", indica la presentadora. José Luis Torá indica que el estado de salud del presidente "allí sí que es de interés general".

La erupción cutánea está detrás de su oreja derecha y ha sido el médico del presidente el que ha salido a explicar qué es. "Dice su médico que Trump 'está usando una crema médica como tratamiento preventivo para esa afección cutánea'", indica el periodista. A pesar de ello, muchas personas creen que esa justificación es vaga ya que no explica qué pomada está usando ni qué afección tiene.

No es la primera vez que se comenta la salud del Trump. Por ejemplo, se han dedicado titulares a unos hematomas que tenía en el dorso de ambas manos o a la hinchazón de sus tobillos. "¿Qué es lo que tiene Donald Trump?", se pregunta Iñaki López, "¿Un ronchón, una herida?". "Creo que podemos descartar que se trate de un chupón de Melania", concluye.

