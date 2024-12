Iñaki López, sobre las 'pruebas' de Aldama: "Esperábamos algo más contundente vista la rapidez con la que salió de prisión"

"¿En serio no hay nadie en la UCO que haya dicho '¡desencriptar ese móvil ya, joder'!?", se pregunta Cristina Pardo sobre el móvil de Aldama y al que apunta como prueba clave. Ella, como sostiene, ya "lo tendría enchufado" para desencriptarlo.

Víctor de Aldama ha concedido otra entrevista en la que ha asegurado que todas las pruebas las tiene en el móvil. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado, por el momento, pedir el volcado de este terminalal que el presunto comisionista señala como prueba clave y en el que estarían sus conversaciones con "todos" los que ha citado y le han negado, salvo con "Santos Cerdán" con quien niega haberse intercambiado mensajes. "Yo no tengo nada del señor Santos Cerdán. No tengo WhatsApp ni su contacto. Es del único que no tengo", ha sostenido en esta entrevista.

"¿En serio no hay nadie en la UCO que haya dicho '¡desencriptar ese móvil ya, joder'!?", se pregunta Cristina Pardo desde el plató de Más Vale Tarde, ya que ella, ya "lo tendría enchufado" para desencriptarlo. "Esperábamos algo más contundente vista la rapidez con la que salió Aldama de prisión", añade Iñaki López, quien alude al "riesgo de fuga que había" cuando le dejaron en libertad.

En este vídeo, Pérez Medina, periodista de Tribunales de laSexta, avanza que se "va a esperar a que Aldama declare el 16 de diciembre" y, a partir de las "revelaciones que haga, entonces decidirán si vuelca o no".