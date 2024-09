La nueva temporada de Más Vale Tarde ha arrancado con la confirmación de un secreto a voces, los presentadores Iñaki López y Cristina Pardo cocinarán los martes en la habitual sección de merienda, junto con el chef Carlos Maldonado. Pardo ya ha lanzado una advertencia a los invitados: "Quizá el hecho de que cocinemos nosotros hace que el martes no se coma". A la cual se ha sumado López: "Yo no sé si me atrevería a probar lo que yo cocine".

Asimismo, la presentadora ha anunciado que el primer plato que prepararán será una tortilla de patatas. Una elaboración que se le complica a López: "Para mí la tortilla de patatas es como hacer esferificaciones". Sin embargo, ambos cuentan con un candidato para probar los platos, Gonzalo Miró, quien ha sido bautizado por el periodista como "cobaya". Un reto que Miró ha aceptado "sin problema".