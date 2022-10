El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que no es "comprensible" que con tres millones de parados en la hostelería falte gente. Afirma que este es un problema de "aptitud y de actitud" por parte de los parados.

A estas declaraciones ha respondido tajante el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, quien ha recordado que "la aptitud y la actitud se paga". "Algunos camareros que están bien pagados, pero no suele ser lo común en un sector muy vapuleado por contratos precarios y malos salarios". "Es super injusto que haya empresarios que todavía digan que la gente prefiere cobrar una paguita y vivir sin trabajar. Las paguitas no permiten a la gente vivir, con 400 euros no se vive", ha defendido el presentador..